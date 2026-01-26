На Киевщине столкнулись грузовик и легковушка: пострадавшего зажало в искореженном авто. Фото

В Бучанском районе Киевской области произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. В результате столкновения пострадал пассажир последнего авто – чтобы деблокировать его из искореженной машины вызвали спасателей.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

Что известно

По словам спасателей, 25 января в 13:56 к ним поступило сообщение о необходимости оказания помощи в результате ДТП вблизи села Поташня Киевской области.

"По прибытию на место происшествия установлено, что произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Jeep и грузового автомобиля Volvo. В результате ДТП пассажир автомобиля Jeep получил травмы различной степени тяжести и находился без сознания в искореженном транспортном средстве", – уточнили в ГСЧС.

Спасатели провели работу по деблокации пострадавшего – мужчину 1995 года рождения с переломами нижних конечностей и закрытой черепно-мозговой травмой было передано врачам для дальнейшей госпитализации.

