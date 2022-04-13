На Киевщине с начала вторжения зарегистрировано более 3 тыс. преступлений, совершенных оккупантами, – Небытов

В Киевской области, с начала полномасштабного вторжения российских войск, было зафиксировано более 3050 уголовных производств, совершенных оккупантами. В частности, правоохранители расследуют 1463 факта относительно нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов, передает пресс-служба правоохранителей. По его словам, полицейские зарегистрировали более 150 фактов мародерства и уже сообщили о подозрении 35 лицам, которые могут быть причастны к этим преступлениям.

"Зарегистрировали более 30 уголовных производств по коллаборационной деятельности, собрали материалы по содействию агрессору и уже сообщили о подозрении 5 лицам. Во время военного положения правоохранители зарегистрировали 233 уголовных производства относительно посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а за нарушение законов и обычаев войны расследуют 1463 факта", – уточнил Небытов.

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Кроме того, генерал полиции додав, что правоохранители продолжают выявлять тела погибших во время оккупации мирных жителей Киевщины. Кроме того, продолжаются поиски граждан, которые считаются пропавшими без вести

"Количество обнаруженных и осмотренных тел погибших мирных лиц в Киевской области в результате российской агрессии составляет уже более 720 человек. Еще более 200 человек считаются пропавшими без вести", – отметил глава полиции Киевщины.

Напомним, в Бузовой Киевской области была обнаружена братская могила с десятками погибших людей. Также убитых складывали около автозаправок между селами Мила и Мрия, где были расстреляны десятки автомобилей с гражданскими людьми.

На автодороге вблизи села Гавронщина Киевской области во время зачистки территории правоохранители обнаружили расстрелянный оккупантами легковой автомобиль. Как оказалось, в результате атаки врага погибли три женщины и двое детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области российские оккупанты застрелили мужчину на территории детского садика. В помещении все еще остались следы крови погибшего.