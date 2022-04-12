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На Киевщине оккупанты расстреляли легковушку: погибли три женщины и двое детей. Видео 18+

Олег Тимченко
Война против России
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Оккупанты расстреляли машину с женщинами и детьми

На автодороге вблизи села Гавронщина Киевской области во время зачистки территории правоохранители обнаружили расстрелянный оккупантами легковой автомобиль. Как оказалось, в результате атаки врага погибли три женщины и двое детей.

Об этом сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов. Водитель легковушки получил многочисленные ранения (чтобы посмотреть фото и видео, проскрольте до конца страницы. 18+).

"В середине марта во время наступления агрессора местные жители пытались эвакуироваться, но по дороге их расстреляли оккупанты. На месте погибли двое детей, 2-летний мальчик и 14-летний подросток, а также женщины 30-ти, 50-ти и 70-ти лет. Мужчине, который был за рулем, удалось выжить. С тяжелыми ранениями водитель был госпитализирован", – рассказал Небытов.

Видео дня

Как уточнили в социальных сетях, погибших похоронил местный житель, который в последствии и показал могилы убитых оккупантами украинцев.

Фото и видео 18+

Погибших похоронил местный житель.
Детская игрушка на месте трагедии.
Оккупанты расстреляли легковушку, в которой были мирные жители.
В машине были женщины и дети.
ВОдитель авто был ранен, но выжил.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бузовой была обнаружена братская могила с десятками погибших людей. Также убитых складывали около автозаправок между селами Мила и Мрия, где были расстреляны десятки автомобилей с гражданскими людьми.