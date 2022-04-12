На Киевщине оккупанты расстреляли легковушку: погибли три женщины и двое детей. Видео 18+

На автодороге вблизи села Гавронщина Киевской области во время зачистки территории правоохранители обнаружили расстрелянный оккупантами легковой автомобиль. Как оказалось, в результате атаки врага погибли три женщины и двое детей.

Об этом сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов. Водитель легковушки получил многочисленные ранения (чтобы посмотреть фото и видео, проскрольте до конца страницы. 18+).

"В середине марта во время наступления агрессора местные жители пытались эвакуироваться, но по дороге их расстреляли оккупанты. На месте погибли двое детей, 2-летний мальчик и 14-летний подросток, а также женщины 30-ти, 50-ти и 70-ти лет. Мужчине, который был за рулем, удалось выжить. С тяжелыми ранениями водитель был госпитализирован", – рассказал Небытов.

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Как уточнили в социальных сетях, погибших похоронил местный житель, который в последствии и показал могилы убитых оккупантами украинцев.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Бузовой была обнаружена братская могила с десятками погибших людей. Также убитых складывали около автозаправок между селами Мила и Мрия, где были расстреляны десятки автомобилей с гражданскими людьми.