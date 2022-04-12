В Ирпене оккупанты убили мужчину прямо на территории детского сада. Видео 18+

В Ирпене Киевской области российские оккупанты застрелили мужчину на территории детского садика. В помещении все еще остались следы крови погибшего.

Об этом сообщили в социальных сетях. Правоохранители фиксируют все факты военных преступлений оккупантов (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

"В Ирпене оккупанты расстреляли человека прямо в детском садике", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что на стене, в одном из помещений детсада, остались следы крови погибшего. По словам автора ролика, оккупанты убили мужчину выстрелом в голову.

Видео дня

Напомним, на автодороге вблизи села Гавронщина Киевской области во время зачистки территории правоохранители обнаружили расстрелянный оккупантами легковой автомобиль. Как оказалось, в результате атаки врага погибли три женщины и двое детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче Киевской области солдаты российской армии расстреляли автомобиль, в котором находилась семейная пара с детьми. В результате атаки врага погибли женщина и двое малышей, а мужчина получил серьезное ранение.