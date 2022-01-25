На Киевщине ревнивец убил знакомого и поджог его дом. Фото

В селе Рожны Киевской области мужчина из-за ревности палкой побил до смерти знакомого. После этого, чтобы скрыть следы, злоумышленник поджег дом убитого.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение о том, что в одном из домов села Рожны произошел пожар и на полу в одной из комнат нашли тело хозяина жилища.

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При осмотре было установлено, что причиной смерти 48-летнего местного жителя стали многочисленные травмы головы.

"Предварительно было установлено, что к пострадавшему пришли товарищ со своей знакомой. Во время застолья гость приревновал женщину к хозяину дома. Возник конфликт, во время которого 45-летний злоумышленник несколько раз ударил палкой по голове владельцу жилища. От полученных травм последний скончался", – рассказали в полиции.

После этого гость оттащил тело погибшего в другую комнату и поджег.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства и повреждении имущества. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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