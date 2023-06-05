На Киевщине разоблачили мужчину, который обустроил у себя дома лабораторию по изготовлению психотропов. Видео

В Борисполе в Киевской области правоохранители разоблачили мужчину, который занимался изготовлением психотропных веществ. Для этого он обустроил лабораторию прямо у себя дома.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит уголовная ответственность (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"28-летний житель Борисполя занимался изготовлением и хранением психотропного вещества. Полицейские во время проведения следственного действия обнаружили у фигуранта на месте амфетамин, оборудование, прекурсоры и химические вещества для изготовления психотропного вещества", – рассказали в пресс-службе.

По факту незаконного изготовления и хранения психотропных веществ полицейские открыли уголовное производство. После проведения соответствующих экспертиз и следственных действий будет определена дополнительная квалификация указанного правонарушения.

Напомним, правоохранители разоблачили злоумышленников, сбывавших наркотики на территории Киевского СИЗО. Организатором схемы был житель столицы, осужденный за ряд имущественных преступлений, а в изоляторе позиционировал себя так называемым "смотрящим".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в причастности к выращиванию и сбыту каннабиса. Во время обысков у них изъяли "товар" на 270 тысяч гривен.

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