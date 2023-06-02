В Киеве разоблачили двух "бизнесменов", которые выращивали и продавали каннабис: изъяли "товар" на 270 тыс. грн. Фото и видео

В Киеве правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в причастности к выращиванию и сбыту каннабиса. Во время обысков у них изъяли "товар" на 270 тысяч гривен.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам правоохранителей, двое киевлян, 1998 и 2000 годов рождения, арендовали в столице квартиру и обустроили для выращивания конопли.

"Уже готовый к употреблению "товар" подельники продавали постоянным клиентам из рук в руки. По результатам проведения обысков по местам проживания и в арендованной квартире фигурантов обнаружено и изъято: 900 граммов каннабиса, что по ценам "черного" рынка достигает 270 тысяч гривен. Также полицейские нашли кусты конопли, мобильные телефоны, планшет, электронные весы, зип-пакеты для фасовки, два автомобиля, более 10 тысяч гривен, 190 евро и 2970 долларов США, полученных от незаконных сделок", – рассказали в пресс-службе.

"Бизнесменов" задержали и сообщили им о подозрении в незаконном производстве и сбыте наркотических средств.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители разоблачили злоумышленников, сбывавших наркотики на территории Киевского СИЗО. Организатором схемы был житель столицы, осужденный за ряд имущественных преступлений, а в изоляторе позиционировал себя так называемым "смотрящим".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!