В Киеве разоблачили злоумышленников, продававших наркотики в СИЗО: "товар" перебрасывали через забор. Фото и видео

Правоохранители разоблачили злоумышленников, сбывавших наркотики на территории Киевского СИЗО. Организатором схемы был житель столицы, осужденный за ряд имущественных преступлений, а в изоляторе позиционировал себя так называемым "смотрящим".

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам правоохранителей, они разоблачили и задержали группу лиц, наладивших преступную схему сбыта наркотиков на территорию Киевского следственного изолятора.

"Было установлено, что с октября прошлого года киевлянин 1983 года, отбывая наказание за ряд имущественных преступлений, организовал наркотрафик в пенитенциарное учреждение. Мужчина позиционировал себя так называемым "смотрящим" и привлек к преступному плану еще одного заключенного и двух знакомых, ранее отбывавших наказание за тяжкие преступления таких как разбойное нападение, вымогательства и кражи", – рассказали в пресс-службе.

Согласно распределенным ролям, двое находившихся на свободе сообщников получали указания от организатора относительно количества и видов наркотических средств, которые было необходимо приобрести. В дальнейшем их нужно было перебросить через забор, а получатели "товара" должны были распространять его среди задержанных за отдельную плату.

Сотрудники ДСР задержали 24-летнего поставщика сразу после опрокидывания на территорию СИЗО очередного свертка. Кроме того, полицейские провели обыски в камерах задержанных и по местам проживания наркодельцов, где обнаружили и изъяли наркотики, оружие и патроны. По факту сбыта наркотиков в местах лишения свободы возбуждено уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве полицейские задержали двух родственников, которые могут быть причастны к выращиванию и продаже каннабиса. По ценам черного рынка стоимость изъятого составляет около 250 тысяч гривен.

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