На Киевщине произошло лобовое столкновение двух легковушек, есть пострадавшие. Фото

В Киевской области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате аварии пострадали три человека.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Причины происшествия установят правоохранители.

"Событие произошло 18 августа, около 17:00 часов на автодороге Летки – Великая Дымерка. По предварительной информации, 46-летняя водитель автомобиля Toyota выехала на встречную полосу и допустила столкновение с Kia, который двигался во встречном направлении", – рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП, 20-летнего водителя Kia и его двух 19-летних пассажиров, парня и девушку, с телесными повреждениями доставили в больницу. Еще одна 19-летняя пассажирка этого же автомобиля от госпитализации отказалась.

Напомним, в Киевской области с 1 января по 31 июля было зафиксировано 1065 ДТП с пострадавшими. В результате этих аварий погибли 102 человека.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бородянке Киевской области легковушка на скорости протаранила металлическое ограждение и сбила женщину-пешехода. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.

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