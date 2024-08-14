На Киевщине легковушка протаранила металлическое ограждение и сбила женщину-пешехода. Подробности аварии и фото

В Бородянке Киевской области легковушка на скорости протаранила металлическое ограждение и сбила женщину-пешехода. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства ДТП установят следователи.

"Событие произошло на днях в пределах поселка Бородянка на автодороге Киев-Ковель. Как предварительно установили полицейские Бучанского районного управления, 37-летний водитель автомобиля Audi, проезжая перекресток, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где въехал в изгородь и сбил 57-летнюю местную жительницу", – говорится в сообщении.

В результате ДТП женщина была травмирована – ее госпитализировали в больницу. По факту ДТП с потерпевшей открыто уголовное производство. Виновному грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в поселке Рокитное в Киевской области мотоциклист столкнулся с 10-летним велосипедистом. В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области с 1 января по 31 июля было зафиксировано 1065 ДТП с пострадавшими. В результате этих аварий погибли 102 человека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!