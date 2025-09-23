В Киеве водитель внедорожника совершил смертельное ДТП и скрылся. Подробности и фото

В Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, совершил ДТП, в результате которого погиб мотоциклист и скрылся с места происшествия. Как оказалось, злоумышленник перед этим был лишен права управления за то, что ранее сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Что известно

"Столичные следователи направили в суд обвинительный акт в отношении 38-летнего киевлянина, который, будучи лишенным прав за управление в нетрезвом состоянии, спровоцировал аварию и скрылся с места происшествия. В результате ДТП погиб 19-летний водитель мотоцикла", – говорится в сообщении.

Смертельное ДТП в начале июля в Шевченковском районе Киева на улице Елены Телиги. Водитель автомобиля Mitsubishi Pajero при смене полосы движения не пропустил мотоцикл Kawasaki, который двигался в попутном направлении. В результате столкновения владелец двухколесного транспорта получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте происшествия.

Сразу после совершения ДТП водитель легковушки скрылся, не оказав помощи пострадавшему. Его оператино нашли и задержали – им оказался 38-летний местный житель. Злоумышленник в 2021 году был лишен права управления авто за нарушение ПДД и управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас следствие по данному факту завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу дела.

Ситуация с аварийностью

