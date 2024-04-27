На Киевщине произошла авария с участием двух легковушек: одна из машин перевернулась, есть пострадавшие. Фото

Вблизи села Панфилы Киевской области в субботу, 27 апреля, произошла авария с участием двух автомобилей. В результате ДТП одна из машин перевернулась на сторону, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. Обстоятельства и причины происшествия установят следователи.

"На 101 км автодороги Киев – Харьков, неподалеку от села Панфилы Яготинского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, предварительно, с участием 2 транспортных средств. Движение транспорта затруднено в направлении города Харьков", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что патрульные обеспечивают регулирование и безопасность дорожного движения. Также на месте происшествия работают медики и следователи. На опубликованных фото можно увидеть последствия ДТП, в частности одна из машин перевернулась на сторону.

Напомним, в пятницу, 26 апреля, глава райгосадминистрации Броваров в Киевской области Владимир Майбоженко въехал автомобилем в толпу. Чиновник сбил 4 человека на пешеходном переходе. Тест на драгере показал 2,31 промилле – в 11,5 раз выше допустимой нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно данным патрульной полиции, в Украине только в марте зафиксировали 1653 ДТП с пострадавшими, в результате которых погибли 226 человек, а еще 2028 получили травмы. Всего за первый квартал в стране произошло 4528 таких аварий: 595 человек погибли, 5740 пострадали. Подробнее о причинах печальной статистики читайте в материале OBOZ.UA.

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