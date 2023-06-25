На Киевщине подросток сел за руль и на скорости въехал и другой автомобиль: есть пострадавшая. Фото

В Ракитном Киевской области 15-летний парень сел за руль и столкнулся с другой машиной. В результате ДТП травмы получила водитель второй машины.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства происшествия установят следователи.

"В Ракитном 15-летний парень сел за руль и въехал во встречную легковушку. Двигаясь по узкой улице, несовершеннолетний столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП 33-летняя женщина-водитель получила ушиб грудной клетки и травмы конечностей. Подросток не пострадал", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, в Киевской области в воскресенье, 18 июня, на трассе Киев – Одесса произошла авария с участием пяти автомобилей. В результате ДТП травмы получили четыре человека, которых госпитализировали в больницу. В Тараще Киевской области 6-летний мальчик, катаясь на подаренном на день рождения мотоцикле, на скорости врезался в забор. Ребенка с травмой головы госпитализировали в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в четверг, 22 июня, вечером на улице Крещатик произошла авария с участием пяти автомобилей. По предварительной информации, в результате масштабного ДТП есть пострадавшие.

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