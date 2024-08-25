На Киевщине перевернулась легковушка, есть погибший. Фото и подробности ДТП

В Фастовском районе Киевской области легковушка перевернулась во время движения. В результате ДТП водитель машины получил смертельные ранения.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины аварии установят следователи.

"Авария произошла 24 августа, в 11:40, на автодороге Фастов-Кожанка. Предварительно установлено, что 62-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и опрокинулся. От полученных травм потерпевший погиб на месте происшествия", – рассказали в пресс-службе.

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное производство и устанавливаются ее обстоятельства.

Напомним, в Киевской области с 1 января по 31 июля было зафиксировано 1065 ДТП с пострадавшими. В результате этих аварий погибли 102 человека.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Тетиев Киевской области водитель легковушки сбил женщину и ее малолетнюю дочь. В результате ДТП пешеходы были травмированы – их госпитализировали в больницу.

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