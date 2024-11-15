На Киевщине на трассе Киев – Чоп легковушка на скорости сбила пешехода, возникла пробка Подробности и фото

В Киевской области в пятницу, 15 ноября, на трассе Киев – Чоп вблизи села Калиновка легковушка сбила пешехода. Пострадавшего оперативно госпитализировали, на месте ДТП возникла пробка в сторону столицы.

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Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины.

"Киевская область, к сведению водители. Сегодня, около 9:00, на 56 км автодороги Киев – Чоп, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Автодорога в направлении Киева перекрыта, автомобили направляются на второстепенную дорогу для объезда места ДТП. Планируйте маршрут своих поездок с учетом этой информации", – сообщили в пресс-службе.

Из собственных источников нам стало известно, что по предварительной информации, легковушка на скорости сбила пешехода. Пострадавший оперативно госпитализирован в больницу.

Напомним, в Броварах Киевской области во время движения у прицепа легкового автомобиля оторвалось колесо и задело 4-летнюю девочку. Ребенка оперативно госпитализировали в больницу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области легковушка на скорости съехала с дороги и протаранила дерево. От полученных травм водитель автомобиля погиб, а его пассажир госпитализирован.

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