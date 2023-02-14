В Киеве пьяный начал стрелять во дворе многоэтажки: не понравилось, как водитель припарковал авто. Фото

В Киеве задержали злоумышленника, открывший стрельбу во дворе многоэтажки. Мужчине якобы не понравилось, как водитель припарковал авто и тогда он начал стрелять в сторону автолюбителя.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о стрельбе по улице Декабристов. По словам заявителя, он находился в салоне автомобиля, который стоял во дворе многоэтажки и к нему подошел мужчина.

"Незнакомцу не понравилось, как припарковал машину потерпевший, поэтому когда водитель вышел из транспортного средства, неизвестный направил оружие в сторону авто и сделал ряд выстрелов. Водитель отбежал подальше от стрелка и уже на безопасном расстоянии позвонил в полицию", – рассказали в пресс-службе.

На месте происшествия следователи обнаружили восемь гильз. Было установлено, что злоумышленник проживает в одной из квартир этого здания, поэтому для задержания задействовали спецподразделение КОРД. Правонарушителем оказался 52-летний уроженец Черкасской области, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. У него изъяли огнестрельное оружие с патронами.

"Во время стрельбы на улице он повредил три припаркованных автомобиля, к счастью никто из граждан не пострадал", – уточнили в полиции.

По факту покушения на умышленное убийство возбуждено уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белой Церкви Киевской области 25-летний парень набросился на двоих детей, пытаясь нанести им вред. Когда за несовершеннолетних вступился прохожий, правонарушитель начал стрелять.

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