На Киевщине мужчина во время бытовой ссоры зарезал гостя. Подробности дела и фото

На Фастовщине Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к убийству в Броварском районе. Во время ссоры злоумышленник зарезал гостя.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно

Как рассказали правоохранители, к ним обратилась женщина с сообщением о том, что без вести пропал ее бывший 66-летний муж. Тело пропавшего мужчины обнаружили в селе Семиполки в квартире, где проживает его знакомый.

"Полицейские установили, что накануне между потерпевшим и 61-летним фигурантом на почве внезапно возникших неприязненных отношений произошел конфликт. В ходе ссоры злоумышленник (владелец квартиры. – Ред.) нанес пострадавшему несколько ножевых ранений в область живота и шеи, от которых последний скончался на месте происшествия", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его на территории Фастовского района. По факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

