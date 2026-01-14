В Киеве мужчина из-за ревности и бытовых проблем жестоко убил жену. Подробности, фото и видео

В Шевченковском районе Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к убийству. Злоумышленник во время конфликта задушил жену из-за ревности и бытовых проблем.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях к ним поступило сообщение об убийстве женщины в одной из квартир Шевченковского района. На месте происшествия полицейские обнаружили тело 45-летней местной жительницы со следами удушения. Во время следственных действий полицейские выяснили, что к убийству причастен 54-летний муж погибшей.

"Установлено, что злоумышленник женился на потерпевшей около полугода назад и женщина переехала в столицу из Одессы. Впрочем, на протяжении всей супружеской жизни между мужчиной и женщиной постоянно возникали конфликты из-за ревности и бытовых проблем. Следовательно, во время очередной ссоры мужчина бросил женщину на кровать и задушил ее руками", – добавили в пресс-службе.

Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении по факту совершения умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

