На Киевщине мужчина ударил ножом знакомого за отказ выпить. Фото

В селе Большая Александровка Киевской области местный житель едва не убил знакомого, ударив его ножом в шею. Якобы, пострадавший отказался выпить с злоумышленником.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

"Предварительно было установлено, что 26 апреля в селе Большая Александровка 48-летний мужчина во время конфликта дважды ударил 36-летнего знакомого ножом в шею, после чего спокойно лег спать. К счастью, сосед вовремя вызвал медиков, которые госпитализировали пострадавшего. Раненого мужчину удалось спасти. Якобы ссора возникла из-за того, что потерпевший отказался от застолья. Нападавшего задержали", – рассказали в полиции.

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Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении покушения на убийство. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Залесье Киевской области задержали ранее судимого мужчину, который выстрелил в односельчанина из пистолета, подаренного российским оккупантом. Якобы потерпевший оскорбительно высказался в сторону злоумышленника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева задержали пьяного мужчину, который угрожал полицейским гранатой. Во время обысков у него также нашли огнестрельное орудие, карабины и около тысячи патронов.