На Киевщине мужчина выстрелил в односельчанина из пистолета, подаренного оккупантами. Видео

В Залесье Киевской области задержали ранее судимого мужчину, который выстрелил в односельчанина из пистолета, подаренного российским оккупантом. Якобы потерпевший оскорбительно высказался в сторону злоумышленника.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небытов. Задержанный сотрудничал с войсками страны-агрессора (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Вот этого мужчину на днях задержали в Залесье. Из пистолета "ТТ" он хладнокровно выстрелил в своего односельчанина только за то, что тот оскорбительно высказался в адрес стрелка. Откуда оружие? Оказывается, что стрелку его подарил один из командиров российской армии во время совместного застолья. Когда село было под оккупацией, этот 57-летний мужчина сотрудничал с оккупантами, отдыхал с ними, еще и получал "подарки", – рассказал Небытов.

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Генерал полиции уточнил, что в 2018 году злоумышленник уже имел проблемы с законом и был осужден за покушение на убийство и посягательство на жизнь полицейского.

"Тогда он устроил стрельбу по соседям, швырнул гранату во двор, ранил двух человек, а когда прибыла полиция, открыл прицельный огонь по полисменамправоохранителям, после чего бросил в их сторону боевую гранату. Тогда суд назначил стрелку четыре года лишения свободы, впрочем, на путь исправления мужчина не стал, а стал на путь измены", – резюмировал Небытов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Забучье Киевской области российские оккупанты открыто грабили имущество местных жителей. Им активно помогали местные мародеры, которые сотрудничали с врагом.