В Киеве пьяный устроил стрельбу в подъезде дома, а потом угрожал гранатой полицейским. Фото

В Оболонском районе Киева задержали мужчину, который угрожал полицейским гранатой. Во время обысков у него также нашли огнестрельное орудие, карабины и около тысячи патронов.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от жительницы столицы о том, что ее сожитель устроил стрельбу из пистолета в подъезде многоэтажки на улице Озерной. На месте происшествия было установлено, что киевлянин находился в состоянии алкогольного опьянения.

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"Правонарушитель проживает с заявительницей и злоупотребляет спиртными напитками. Во время общения с сотрудниками полиции мужчина неожиданно достал из кармана гранату и начал угрожать ею. Наши сотрудники быстро среагировали и успели забрать ее. В дальнейшем, во время обыска в квартире и автомобиле злоумышленника следователи обнаружили еще одну гранату, огнестрельное оружие, ружье, карабины и около тысячи патронов", – рассказали в полиции.

По фактам посягательства на жизнь сотрудника полиции и незаконного обращения с оружием и боеприпасами открыты уголовные производства. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе задержали злоумышленников, которые обворовывали квартиры киевлян, уехавших из столицы из-за боевых действий. Среди украденного: золотые украшения, телевизор, фотоаппарат, бытовые принадлежности и одежда.