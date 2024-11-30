На Киевщине мужчина чуть не убил знакомого из-за ревности. Подробности дела

В Бучанском районе Киевской области 49-летний мужчина жестоко избил знакомого из-за ревности. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"Правоохранители установили, что в одной из квартир в поселке Коцюбинское между фигурантом и 59-летним мужчиной из-за ревности возник конфликт. Злоумышленник нанес знакомому, лежавшему на кровати, около пятнадцати ударов кулаками по голове", – рассказали в пресс-службе.

Пострадавший в тяжелом состоянии оперативно госпитализирован в больницу. По факту нанесения тяжких телесных повреждений, опасных для жизни в момент причинения, возбуждено уголовное производство. Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления.

Напомним, в Богуславе Киевской области местный житель, разбирая найденное на улице ружье, случайно выстрелил и тяжело ранил жену. Женщину с огнестрельными ранениями срочно госпитализировали в больницу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области местный житель во время ссоры несколько раз ударил собственную мать топором по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!