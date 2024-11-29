В Киевской области мужчина во время семейной ссоры топором убил мать. Подробности дела и фото

В Обуховском районе Киевской области местный житель во время ссоры несколько раз ударил свою мать топором по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, на днях к ним обратился 43-летний житель села Леоновка с сообщением о том, что он убил собственную мать.

"На месте происшествия правоохранители обнаружили тело 64-летней владелицы дома. Предварительно было установлено, что во время конфликта с родственницей мужчина схватил топор и нанес ей множественные удары в область головы. От полученных телесных повреждений женщина скончалась", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении по факту умышленного убийства (часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время он находится в СИЗО.

Как сообщал OBOZ.UA, в Богуславе Киевской области местный житель, разбирая найденное на улице ружье, случайно выстрелил и тяжело ранил жену. Женщину с огнестрельными ранениями срочно госпитализировали в больницу

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