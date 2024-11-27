В Киевской области мужчина выстрелил из найденного на улице ружья жене в голову. Подробности дела и фото

В Богуславе Киевской области местный житель, разбирая найденное на улице ружье, случайно выстрелил и тяжело ранил жену. Женщину с огнестрельными ранениями срочно госпитализировали в больницу

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит уголовная ответственность

"Правоохранители установили, что в Богуславе 67-летний мужчина нашел охотничье ружье и принес его к месту жительства. При попытке разобрать оружие произошел выстрел и попал в гражданскую жену. В результате огнестрельного ранения 57-летняя женщина получила тяжелые телесные повреждения – дробь попала в плечо и челюсть. Ее госпитализировали в больницу", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители задержали мужчину и сообщили ему о подозрении по факту неосторожного тяжкого телесного повреждения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ сроком от ста пятидесяти до двухсот сорока часов либо исправительные работы сроком до двух лет, либо ограничение свободы сроком до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева племянник во время бытовой ссоры несколько раз ударил родного дядю ножом в грудь. Последний от полученных травм скончался на месте.

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