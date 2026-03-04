На Киевщине микроавтобус сбил 12-летнюю девочку: ребенок в тяжелом состоянии в больнице. Подробности ДТП и фото

В Белоцерковском районе Киевской области микроавтобус сбил 12-летнюю девочку. Пострадавшего ребенка с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях в селе Гайворон произошло ДТП с участием микроавтобуса и малолетней. Как предварительно выяснили полицейские, 32-летний водитель "ГАЗ", сбил 12-летнюю девочку, которая внезапно выбежала в неположенном для перехода месте на дорогу, впереди школьного автобуса "Богдан".

"Ребенка без сознания с телесными повреждениями срочно госпитализировали. Сейчас его состояние – тяжелое", – уточнили в пресс-службе.

По факту ДТП с пострадавшей (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование.

ДТП в столичном регионе

В Святошинском районе Киева в среду, 24 декабря, Porsche Cayenne на скорости въехал в бетонное ограждение, в результате чего автомобиль перевернулся. К сожалению, водитель машины погиб на месте ДТП.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева в понедельник, 2 марта, автомобиль Maserati на скорости въехал в электроопору, в результате чего машина перевернулась. От полученных травм на месте ДТП погиб водитель легковушки.

