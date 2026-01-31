На Киевщине Lexus разорвало на части после столкновения с грузовиком: есть пострадавший. Фото

В Броварском районе Киевской области автомобиль Lexus столкнулся с грузовиком. В результате ДТП легковушку разорвало на части, есть пострадавший.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, на автодороге "Киев-Харьков", в пределах села Бзов, произошло ДТП с участием легковушки и грузовика.

"По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля Lexus, во время выполнения разворота не предоставил преимущество в движении и совершил выезд в крайнюю правую полосу, где допустил столкновение с грузовым автомобилем MAN с прицепом, под управлением 56-летнего мужчины", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в результате столкновения водитель Lexus получил телесные повреждения и был госпитализирован.

На опубликованных полицией фото можно увидеть, что легковушку буквально разорвало на части. По факту ДТП с пострадавшим (ч. 1 ст. 286 УКУ) начато досудебное расследование.

Ситуация с аварийностью

