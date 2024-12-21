На Киевщине легковушка на переходе сбила насмерть женщину. Подробности и фото
В Боярке Киевской области легковушка на пешеходном переходе сбила пожилую женщину. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Виновному грозит до восьми лет лишения свободы.
"В городе Боярка вблизи автомойки произошла авария. Предварительно правоохранители установили, что 54-летний водитель автомобиля Opel совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть дороги по пешеходному переходу", – рассказали в пресс-службе.
К сожалению, от полученных травм 65-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия. По факту смертельного ДТП начато уголовное производство.
Напомним, в Броварском районе Киевской области произошла авария с участием трех машин. В результате ДТП погибли три человека.
Как сообщал OBOZ.UA, вблизи Бучи Киевской области произошла авария с участием маршрутного автобуса и легковушки. В результате ДТП пострадало шесть человек, находившихся в маршрутке.
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