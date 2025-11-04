На Киевщине легковушка съехала в кювет и перевернулась: среди пострадавших есть ребенок. Фото и подробности

В Белоцерковском районе Киевской области автомобиль ЗАЗ на скорости съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП пострадали женщина-водитель легковушки и ее 16-летний сын.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства и причины аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях к ним поступила информация о ДТП с пострадавшими, которое произошло на выезде из города Сквира в направлении села Самгородок.

"По предварительным данным, 39-летняя водитель автомобиля ЗАЗ не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения, съехала на правую обочину, после чего транспорт перевернулся. В результате ДТП водитель и ее 16-летний сын, который находился также в салоне машины, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы", – уточнили в пресс-службе.

По факту ДТП с пострадавшими начато досудебное расследование (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Ситуация с аварийностью

