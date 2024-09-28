На Киевщине легковушка на скорости сбила насмерть пешехода. Подробности дела

Вблизи села Борщев Киевской области легковушка на скорости сбила мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства трагедии установят следователи.

По словам правоохранителей, 27 сентября, в 20:45 они получили сообщение, что на 65 километре автодороги Киев-Харьков возле села Борщев легковушка сбила пешехода.

По предварительной информации известно, что 56-летний водитель автомобиля Volkswagen допустил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте. К сожалению, от полученных травм 54-летний уроженец Житомирской области погиб на месте", – рассказали в пресс-службе.

По факту ДТП с погибшим возбуждено уголовное производство (часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в Шевченковском районе Киева в понедельник, 23 сентября, произошла авария с участием спортивного автомобиля. Легковушка на скорости врезалась в дерево, в результате чего оно упало на крышу машины.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Старые Петровцы Киевской области произошла авария с участием мотоцикла и грузовика. В результате полученных травм водитель двухколесного транспорта погиб на месте ДТП.

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