Под Киевом произошла смертельная авария с участием грузовика и мотоцикла. Подробности и фото

В селе Старые Петровцы Киевской области произошла авария с участием мотоцикла и грузовика. В результате полученных травм водитель двухколесного транспорта погиб на месте ДТП.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины смертельного происшествия установят следователи.

По словам правоохранителей, 27 сентября около 12:00 в селе Старые Петровцы Вышгородского района на перекрестке произошла авария, во время которой грузовик совершил наезд на мотоциклиста.

"Полицейские предварительно установили, что 31-летний водитель грузового автомобиля MAN, двигаясь в направлении села Лютеж, совершал маневр поворота налево. Во время этого он допустил столкновение с мотоциклом марки Honda под управлением 34-летнего жителя столицы, двигавшегося во встречном направлении", – рассказали в пресс-службе.

В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист от полученных травм скончался на месте. По факту аварии с погибшим открыто уголовное производство.

Напомним, в Шевченковском районе Киева в понедельник, 23 сентября, произошла авария с участием спортивного автомобиля. Легковушка на скорости врезалась в дерево, в результате чего оно упало на крышу машины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ирпене Киевской области произошла авария с участием двух легковушек. Чтобы деблокировать из авто одного из водителей, на место вызвали спасателей.

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