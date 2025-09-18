На Киевщине легковушка на скорости протаранила пожилого велосипедиста: пенсионер погиб. Подробности ДТП и фото

В Белоцерковском районе Киевской области произошло ДТП с участием легковушки и велосипедиста. В результате полученных травм пожилой владелец двухколесного транспорта погиб на месте происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях в 19:40 на автодороге Сквира-Самгородок недалеко от поворота к селу Шапиевка произошло ДТП.

"Предварительно полицейские установили, что 22-летний водитель Daewoo допустил столкновение с велосипедистом, который со слов водителя двигался в попутном направлении и начал смещаться налево. В результате ДТП 71-летний водитель двухколесного транспорта погиб на месте происшествия", – сообщили в пресс-службе.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Ситуация с аварийностью

