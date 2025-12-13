На Киевщине легковушка на скорости протаранила грузовик: есть погибший. Подробности ДТП и фото
В Бориспольском районе Киевской области автомобиль Volvo на скорости протаранил грузовик. К сожалению, несмотря на усилия врачей, водитель легковушки от полученных травм скончался в медицинском учреждении.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства и причины смертельной аварии установят следователи.
Смертельное ДТП
"В Бориспольском районе на автодороге "Киев-Харьков" произошло дорожно-транспортное происшествие. Правоохранители предварительно установили, что 49-летний водитель автомобиля Volvo не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с грузовиком, за рулем которого находился 22-летний мужчина", – рассказали в пресс-службе.
В результате аварии, водитель Volvo получил травмы и был госпитализирован. К сожалению, несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.
Сейчас по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.
Ситуация с аварийностью
