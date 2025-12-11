В Киеве на Набережном шоссе BMW протаранил парапет подземного перехода: есть погибший и пострадавшие. Фото

В Киеве на Набережном шоссе автомобиль BMW на скорости съехал с дороги и протаранил бетонный парапет подземного перехода. В результате ДТП один человек погиб, а еще трое – были травмированы.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Все обстоятельства и причины смертельной аварии установят следователи.

"Полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП на Набережном шоссе. Вчера (10 декабря. – Ред.) около полуночи 18-летний водитель BMW, двигаясь со стороны моста Метро в направлении станции "Выдубичи", не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, гдестолкнулся с бетонным парапетом подземного перехода", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что в результате ДТП водитель легковушки погиб на месте ДТП. Трое его пассажиров – мужчины 18, 20 и 24 лет, были госпитализированы в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести.

По факту смертельной аварии (ч. 2 ст. 286 УК Украины), начато досудебное расследование.

