На Киевщине легковушка на пешеходном переходе сбила ребенка. Подробности ДТП и фото

В Обуховском районе Киевской области легковушка на пешеходном переходе сбила 14-летнюю девочку. В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии устанавливают следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, 4 ноября в 16:55 к ним поступила информация о ДТП на одной из улиц города Украинка Киевской области.

"Полицейские предварительно установили, что 73-летний водитель автомобиля ВАЗ 2104 совершил наезд на 14-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован", – уточнили в пресс-службе.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование.

Виновному грозит наказание в виде штрафа до 85 тысяч гривен или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Ситуация с аварийностью

В Голосеевском районе Киева пьяный водитель Lexus сбил насмерть пешехода. После этого легковушка протаранила электроопору и загорелась.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области пьяный водитель легковушки Opel на скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с Chery. От полученных травм в ДТП мужчина, который находился за рулем Chery, скончался в машине скорой помощи.

