На Киевщине легковушка на переходе сбила 13-летнего мальчика. Подробности ДТП и фото

В Обуховском районе Киевской области легковушка на пешеходном переходе сбила 13-летнего мальчика. Ребенка с травмами доставили в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, ДТП с пострадавшим в городе Кагарлык Киевской области произошло 30 декабря в 13:10. Правоохранители предварительно установили, что 59-летний водитель автомобиля Volkswagen Touran сбил 13-летнего мальчика, который внезапно выбежал на пешеходный переход.

"В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован", – уточнили в пресс-службе.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего средней тяжести телесное повреждение (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Ситуация с аварийностью

В Бориспольском районе Киевской области произошло ДТП с участием маршрутки и двух легковушек. В результате столкновения автомобилей один человек погиб, а еще 13 были травмированы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области легковушка на скорости врезалась в бетонную электроопору, которая после этого упала на машину. К сожалению, в результате ДТП есть погибший и пострадавшие.

