На Киевщине двое подростков изнасиловали 16-летнюю девушку: им объявили подозрения. Фото

В Белой Церкви двух парней в возрасте 17 и 18 лет подозревают в групповом изнасиловании 16-летней девушки. Потерпевшая является их знакомой, злоумышленникам выбирают меру пресечения.

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Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре. По данным следствия, подозреваемые предложили девушке присоединиться к "совместному досугу" в одном из гаражей города. Она согласилась, поскольку один из фигурантов был близким знакомым её семьи.

Когда несовершеннолетняя осталась с насильниками наедине, они изнасиловали девушку, воспользовавшись ее беспомощным состоянием и своим физическим превосходством.

По факту изнасилования несовершеннолетней, совершенного группой лиц (ч. 3 ст. 152 УК Украины), молодых людей задержали. Их поместили в изолятор временного содержания до решения вопроса об избрании меры пресечения.

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"Преступления против половой свободы и неприкосновенности детей являются одними из самых тяжких. Если вина подозреваемых будет доказана в суде, они должны понести неминуемое наказание. Прокуратура принципиально реагирует на такие преступления, обеспечивает полное, всестороннее и беспристрастное расследование и сделает все возможное в рамках закона, чтобы виновные были привлечены к уголовной ответственности", – заявил руководитель управления по защите интересов детей и противодействию домашнему насилию Киевской областной прокуратуры Дмитрий Житник.

Досудебное расследование проводит следственный отдел Белоцерковского райуправления ГУ Нацполиции в Киевской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в Хмельницкой области будут судить мужчину, который два года насиловал свою малолетнюю падчерицу. Злоумышленник пользовался моментами, когда оставался с девочкой без присмотра других взрослых.

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