Пользовался моментами, когда оставался с девочкой без присмотра: на Хмельнитчине будут судить мужчину за изнасилование 10-летней падчерицы. Фото

В Хмельницкой области будут судить мужчину, который в течение двух лет насиловал свою малолетнюю падчерицу. Злоумышленник пользовался моментами, когда оставался с девочкой без присмотра других взрослых.

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Впервые это произошло, когда ребенку было 10 лет. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, обвиняемый в течение 2025-2026 годов неоднократно насиловал потерпевшую. Последний раз это произошло в апреле 2026 года, когда мать ребенка находилась на стационарном лечении с младшим сыном.

В тот же день девочка рассказала близкой родственнице о том, что с ней сделал отчим. Женщина сразу обратилась в правоохранительные органы.

Прокуроры Шепетовской окружной прокуратуры уже направили в суд обвинительный акт в отношении обвиняемого. Ему инкриминируют изнасилование малолетнего лица, совершенное повторно (ч. ч. 4, 6 ст. 152 УК Украины).

В настоящее время мужчина находится под стражей без права внесения залога.

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Как сообщал OBOZ.UA, в Запорожье в суд направили обвинительный акт в отношении 46-летнего местного жителя. По данным следствия, мужчина в течение длительного времени систематически насиловал и развращал свою несовершеннолетнюю дочь.

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