На Киевщине будут судить молодого человека, который за деньги передавал оккупантам информацию о размещении ВСУ. Фото

В Киевской области будут судить жителя региона, сотрудничавшего с российскими оккупантами. Злоумышленник передавал врагу информацию о размещении ВСУ.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.

"Расследованием установлено, что обвиняемый, который на момент совершения преступления был несовершеннолетним, осуществлял фото и видеосъемку военных объектов Сил обороны Украины и государственных органов на территории города Обухов Киевской области. Собранные данные через мессенджер Telegram парень посылал представителю спецслужб рф", – рассказали в прокуратуре.

Оккупант за выполненную "работу" перечислял злоумышленнику денежные средства на банковскую карту. Следствие по факту несанкционированного распространения информации о размещении Вооруженных Сил Украины завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, в Украине приговорили к лишению свободы очередного российского оккупанта. Захватчик, который во время оккупации войсками РФ села Ягодное Черниговской области жестоко обращался с местным жителем, получил 11 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине будут судить пятерых оккупантов, причастных к военным преступлениям. Злоумышленники в Гостомеле Киевской области обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего те были убиты и ранены.

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