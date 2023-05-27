В Украине будут судить окупантов, которые в Гостомеле расстреляли машины с гражданскими. Фото

В Украине будут судить пятерых оккупантов, причастных к военным преступлениям. Злоумышленники в Гостомеле Киевской области обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего были убитые и раненые.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

"В ходе досудебного расследования было установлено пять военных РФ, которые в период временной оккупации Гостомеля обстреляли 10 автомобилей с мирными жителями, пытавшихся выехать из зоны боевых действий в направлении Киева. В результате обстрелов погибли пять граждан, а еще шестеро получили ранения", – рассказали в полиции.

Злоумышленникам, 1971-х, 1976, 1978, 1993 годов рождения, заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Следствие завершено, а обвинительные материалы направлены в суд.

Напомним, на оккупированной части Луганской области произошла трагедия. В поселке Нижняя Дуванка оккупанты пытали 46-летнего жителя Василия Старченко. А вскоре после этого его обнаружили повешенным в собственном доме.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине будут судить еще одного российского оккупанта, причастного к военным преступлениям. Офицер страны-террориста РФ во время оккупации Ирпеня в Киевской области расстрелял безоружного мирного жителя.

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