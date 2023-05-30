Пытал украинцев и угрожал убийством: военнослужащего РФ приговорили к 11 годам лишения свободы. Фото

В Украине приговорили к лишению свободы очередного российского оккупанта. Захватчик, который во время оккупации войсками РФ села Ягодное Черниговской области жестоко обращался с местным жителем, получил 11 лет тюрьмы.

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Об этом сообщает Офис генерального прокурора. Был осужден младший сержант ВС РФ, который проходил службу в воинской части 55115 в городе Кызыл (Республика Тыва).

Во время пребывания в Ягодном оккупант пытался выбить из местного жителя информацию о расположении Вооруженных сил Украины.

Для этого россиянин отвел пострадавшего за территорию школьного двора, приказал стать спиной к бетонному забору и произвел очередь выстрелов из автомата Калашникова прямо над его головой. Таким образом военный преступник хотел вызвать у мужчины страх и создать реальную угрозу для его жизни.

На этом младший сержант не остановился: он, продолжая свой "допрос", сорвал со своего пояса боевую гранату и бросил ее прямо под ноги потерпевшему. После всех этих издевательств военный РФ приказал местному жителю пойти в подвал школы, где россияне как живой щит удерживали все население села.

"Такими действиями он совершил пытки и нанес значительные моральные страдания мирному жителю", – сказано в сообщении.

За эти действия российского оккупанта суд признал виновным в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Отмечается, что его приговор пока еще не вступил в законную силу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине будут судить пятерых оккупантов, причастных к военным преступлениям. Злоумышленники в Гостомеле Киевской области обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего те были убиты и ранены.

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