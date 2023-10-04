На Киевщине будут судить чиновника и директора фирмы, которые "заработали" на ремонте укрытия в детсаду

В Киевской области будут судить подрядчика и должностного лица отдела образования одного из горсоветов Бориспольского района за растрату имущества. Злоумышленники "заработали" более 86 тыс. грн во время ремонта укрытия в детском саду.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы.

"Расследованием установлено, что подрядчик заключил с отделом образования одного из городских советов Бориспольского района договор по ремонту подвального помещения заведения дошкольного образования. Его планировали использовать как самое простое укрытие. Обвиняемые внесли в отчетную документацию завышенные объемы выполненных работ и использованных строительных материалов. На основании этих документов отдел образования перечислил на счет общества бюджетные средства", – рассказали в прокуратуре.

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Как уточнили в пресс-службе, ущерб нанесенный бюджету составляет более 86 тысяч гривен. Следствие по фактам служебного подлога и растраты имущества завершено. Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении должностного лица отдела образования горсовета и директора общества.

Напомним, в Киеве будут судить трех должностных лиц Голосеевской райгосадминистрации, обвиняемых в хищении средств на ремонте укрытий в школах. В целом городскому бюджету был нанесен ущерб более чем на 500 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении подрядчику, который "заработал" на некачественном ремонте укрытия на Троещине. Часть работ не отвечала требованиям нормативно-правовых актов, а их объемы были завышены более чем на 870 тыс. гривен.

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