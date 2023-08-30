В Киеве будут судить трех должностных лиц РГА: "заработали" более 500 тыс. грн на ремонте укрытий в школах. Фото

В Киеве будут судить трех должностных лиц Голосеевской райгосадминистрации, обвиняемых в хищении средств на ремонте укрытий в школах. В целом городскому бюджету был нанесен ущерб более чем на 500 тысяч гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Согласно материалам следствия, в августе 2022 года начальник управления строительства Голосеевской РГА обеспечил подконтрольному предприятию победу в тендере на выполнение работ по капитальному ремонту простейших укрытий и защитных сооружений в двух школах в этом районе. Сообщается, что это делалось с целью завладения бюджетными средствами.

"По завершению работ подрядчик внес в официальные документы ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ. А начальник управления и директор коммунального предприятия утвердили их. Согласно выводам экспертизы, противоправными действиями участников схемы столичному бюджету нанесен ущерб более чем на 500 тыс. грн", – уточнили в прокуратуре.

В пресс-службе добавили, что следствие по факту завладения бюджетными средствами завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZREVATEL, доступ населения к обустроенным укрытиям в столичных учебных заведениях должен быть круглосуточным. Такое решение принял Совет обороны Киева.

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