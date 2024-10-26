Многоэтажку в Киеве, в которую прилетел 'Шахед', срочно проверят специалисты: Кличко рассказал подробности

Специалисты уже приступили к обследованию многоэтажки в Киеве, поврежденной 25 октября в результате российской атаки. Выводы о состоянии несущих конструкций специалисты должны предоставить в ближайшие дни.

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Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко, передает корреспондент OBOZ.UA. В настоящее время дом отключен от электроснабжения.

"Мы надеемся, что пожаром не были повреждены несущие конструкции (дома. – Ред.). Обследование закончится на днях…. Если повреждений несущих конструкций нет, то мы будем приступать к тому, чтобы восстановить эти пострадавшие от пожара квартиры максимально быстро. В течение дня у нас будет больше информации и сможем подключить к электросети, и жители смогут вернуться в свои квартиры", – добавил Кличко.

Мэр Киева уточнил, что в медицинских учреждениях столицы остается двое пострадавших от российского удара – всем остальным оказана необходимая помощь. Эвакуированным жильцам дома также помогают – в частности, предоставлено помещение для того, чтобы переночевать.

Напомним, вечером пятницы, 25 октября, в результате российской террористической атаки в Киеве был поврежден многоэтажный жилой дом. Утром субботы, 26 октября, на месте, где погибла девочка и пострадали шесть человек, продолжают работать полицейские и коммунальщики.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 25 на 26 октября страна-террорист РФ нанесла удар по Киевщине с помощью дронов-камикадзе. В результате вражеской атаки погибла женщина и пострадал ребенок, повреждены жилые дома.

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