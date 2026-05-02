Машину несло боком: в Киеве пьяный водитель на большой скорости врезался в две машины и едва смог остановиться. Фото, видео

Вечером в субботу, 2 мая, в Киеве произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в два других авто. Он ехал на большой скорости – машину занесло так, что она двигалась боком.

Нарушитель смог остановить свое транспортное средство только через 70 метров от места ДТП. По данным OBOZ.UA, водитель – Ляшко Н.С. 2005 года рождения.

По данным в реестрах, эту машину он приобрел менее двух месяцев назад.

Очевидцы сообщили, что водитель не имел прав и находился в нетрезвом состоянии. При этом мужчина отказывался проходить проверку с помощью алкотестера на месте или ехать к наркологу.

