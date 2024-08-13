Занимались контрабандой каннабиса под видом чая: в Киевской области разоблачили двух злоумышленников. Фото

В Киевской области правоохранители разоблачили злоумышленников, которые, по информации следствия, занимались контрабандой каннабиса под видом чая. У них изъяли "товар" более чем на 3,4 млн грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры разоблачена группа лиц, которая наладила незаконное перемещение наркотика из Королевства Таиланд в Украину. По данным следствия, один из злоумышленников заказал у неустановленного лица каннабис. В целях сокрытия наркотического средства от таможенного контроля, его отправили в упаковке под видом "тайского чая", – рассказали в пресс-службе.

После получения международной отправки с "товаром" он передал посылку в Ирпень так называемому складмену. В ходе обысков у нарушителей было найдено более 4 кг каннабиса, экстракт каннабиса, расфасованный в шприцы, емкости с маслом экстракта каннабиса, галлюциногенные грибы, электронные весы, вакууматоры и пакеты для фасовки. Общая стоимость изъятого по ценам черного рынка составляет более 3,4 млн. грн.

По факту контрабанды наркотиков возбуждено уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении. В суд направлены ходатайства об избрании подозреваемым мер.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали 21-летнего молодого человека, подозреваемого в сбыте наркотиков. У нарушителя нашли сверток с "товаром" и разыскали и изъяли еще 44 закладки, которые он успел сделать.

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