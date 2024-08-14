Киевские таможенники обнаружили в посылках из Тайланда 11 кг каннабиса и гашиша. Подробности и фото

Киевские таможенники предотвратили ввоз в Украину партии наркотиков из Таиланда. Каннабис и гашиш весом почти 11 кг, в частности, обнаружила служебная собака в почтовых отправлениях.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы. Делом занялась СБУ.

"Несколько каналов поставки в Украину наркотических средств из Таиланда в международных почтовых отправлениях перекрыли таможенники в сотрудничестве с ГУ СБУ в Киеве и Киевской области. Речь идет о каннабисе и гашише весом почти 11 кг. Шесть отдельных партий каннабиса и гашиша поступили в Украину с небольшим промежутком времени. Пересылался наркотик с сокрытием в продуктах питания в адрес получателей из Киева, Львова и Ирпеня", – говорится в сообщении.

Первые посылки с наркотиками обнаружили служебные собаки таможни – бельгийские овчарки Шарм и Харди. Остальные отправления из Таиланда таможенники уже держали на контроле.

"Впоследствии совместно с ГУ СБУ в Киеве и Киевской области проведены оперативные мероприятия, в результате которых задержана группа лиц, причастных к каналам поставки в Украину наркотиков. Им вручены подозрения по ст. 305 Уголовного кодекса Украины", – добавили таможенники.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области правоохранители разоблачили злоумышленников, которые, по информации следствия, занимались контрабандой каннабиса под видом чая. У них изъяли "товар" более чем на 3,4 млн грн.

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