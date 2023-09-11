В Киеве задержан водитель, который на парковке Труханового острова фасовал наркотики по пакетикам. Фото

У Киева на парковке Труханового острова задержали мужчину, который фасовал наркотические вещества в своем автомобиле. Событие произошло в воскресенье, 10 сентября.

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Об этом сообщили в пресс-службе коммунальной организации "Муниципальная охрана". Нарушителя передали следователям.

"Во время осуществления суточного дежурства Труханового острова в Днепровском районе вечером 10 сентября охранникам КПП поступило сообщение от неравнодушного гражданина. По его словам, он стал свидетелем того, как неизвестный в автомобиле раскладывает по пакетам неизвестное вещество, вероятно, наркотическое", – рассказали в пресс-службе.

Когда работники Муниципальной охраны приблизились к водителю, то тот пытался скрыться, однако ему заблокировали выезд. При осмотре автомобиля был найден пакет измельченным веществом растительного происхождения зеленого цвета, внешне похожее на каннабис. На место происшествия была вызвана полиция.

Напомним, в Киевской области СБУ задержала лидеров группировки, которые завезли в Украину партию наркопродукции. Стоимость "товара" составляет почти 100 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Михайловка-Рубежовка Киевской области задержан мужчина, подозреваемый в хранении наркотиков в больших размерах. Во время обысков у него в белье обнаружили пакеты со 124 свертками психотропов.

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