Изъяли почти 900 свертков с 'товаром': в Киеве задержали подозреваемого в сбыте наркотиков. Фото

В Подольском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, занимался сбытом наркотиков методом закладок. В общей сложности у него изъяли около 900 готовых свертков с "товаром".

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Подозрительного молодого человека остановили правоохранители во время патрулирования. Как выяснилось, мужчина имел при себе 40 свертков с наркотическим веществом готовых к сбыту, а также разыскали уже готовые тайники с "товаром", которые делец уже успел разложить, что насчитывало также около 40 свертков. В дальнейшем, во время обыска дома фигуранта, следователи изъяли еще 800 свертков с наркотиком и сверток с каннабисом", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские задержали 21-летнего жителя Подольского района столицы и сообщили ему о подозрении в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта наркотических средств в особо крупных размерах.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали женщину, которая, по информации следствия , причастна к сбыту амфетамина и каннабиса. Кроме того, во время обысков у нее были обнаружены и изъяты гранаты и патроны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить членов группировки, обвиняемых в сбыте наркотиков. Злоумышленники "зарабатывали" на продаже кокаина, МДМА, мефедрона и каннабиса.

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