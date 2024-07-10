Избил до смерти товарища из-за того, что тот спрятал бутылку водки: в Киевской области задержали злоумышленника

В селе Лисовичи Киевской области мужчина жестоко избил своего товарища из-за того, что тот спрятал от него бутылку алкоголя. От полученных травм потерпевший скончался.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

"Фигурант вместе с товарищами проводили досуг в одной из комнат нежилого дома. Между потерпевшим и 33-летним злоумышленником возник конфликт. Предварительно потому, что потерпевший спрятал от него бутылку алкоголя. Обиженный мужчина начал бить по туловищу 46-летнего товарища. Впоследствии злоумышленник заставил последнего спуститься в 1,5-метровую яму, которая находилась в этом же доме. Уже там обидчик нанес кулаком не менее шести ударов по телу потерпевшего", – рассказали в пресс-службе.

Согласно выводам экспертизы, потерпевший погиб от кровопотери, разрыва селезенки и закрытой травмы живота. Злоумышленника задержали, после чего подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

По факту нанесения умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть жителя Киевщины, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 70-летний мужчина во время конфликта с соседом устроил стрельбу. По информации следствия, нарушителю мешал шум из квартиры рядом в позднее время суток, поэтому после нескольких замечаний решил урегулировать вопрос таким образом.

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