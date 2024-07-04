Мешал шум: в Киеве пенсионер решил выяснить отношения с соседом с помощью пистолета. Фото

В Киеве 70-летний мужчина во время конфликта с соседом устроил стрельбу. По информации следствия, нарушителю мешал шум из квартиры рядом в позднее время суток, поэтому после нескольких замечаний решил урегулировать вопрос таким образом.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от врачей о том, что в квартире неизвестный нанес телесные повреждения соседу.

"Прибыв на место происшествия, стражи порядка установили, что 44-летний пострадавший отдыхал в шумной компании поздно вечером, из-за чего его 70-летний сосед сделал ему замечания, сразу позвонив в полицию. Впрочем, уже через несколько минут между мужчинами началась ссора, в ходе которой пенсионер произвел около четырех прицельных выстрелов из пистолета в область грудной клетки и живота нарушителя покоя", – рассказали в пресс-службе.

По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. У него изъяли пистолет под патроны Флобера, гильзы и патроны к нему. Во время следствия злоумышленник будет находиться под домашним арестом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева во вторник, 18 июня, неизвестный злоумышленник выстрелил в мужчину, который находился в салоне авто вместе со своей женой, после этого стрелок скрылся с места происшествия. Из собственных источников нам стало известно, что в результате происшествия был ранен казахский журналист-оппозиционер Айдос Садыков.

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